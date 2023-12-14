Тер Штеген поставил цель вернуться в середине февраля

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поставил перед собой цель по срокам возвращения на поле. По информации от журналиста Хуне Лавина, немецкий вратарь хочет вернуться к середине февраля.

Ранее сообщалось, что тер Штеген может пропустить первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов, но источник сообщает, что немец надеется восстановиться к этому моменту. Напомним, «Барселона» заняла первое место в своей группе в Лиге чемпионов.

Тер Штеген недавно перенёс операцию из-за того, что дискомфорт в области спины мешал ему играть. Немец выступает за каталонскую «Барселону» с 2014 года.