Кроос: «Вернусь ли я в сборную? Я сказал ответ Рюдигеру, но не могу дать вам его сейчас»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не стал исключать возвращение в сборную Германии на домашний чемпионат Европы, который состоится этим летом.

«Антонио действительно просил меня вернуться в национальную сборную. Он немного застал меня врасплох, ведь я не рассматривал эту возможность. Я уже дал ответ Рюдигеру, но вам пока ничего сказать не могу», – заявил Кроос в интервью DAZN.

Вполне вероятно, Евро-2024 станет последним турниром в карьере Крооса, если полузащитник решит вернуться в сборную Германии. Летом у игрока заканчивается контракт с «Реалом». Ранее сообщалось, что Тони с большой долей вероятности по окончании сезона может завершить карьеру.