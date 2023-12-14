У Алабы на столе есть предложение из Саудовской Аравии, но игрок хочет остаться в «Реале»

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба до сих пор имеет на руках предложение из Саудовской Аравии. По информации от издания Relevo, один из местных клубов отчаянно хочет заполучить в свои ряды опытного австрийца.

При этом источник сообщает, что Алаба в данный момент хочет остаться в «Реале». У 31-летнего центрального защитника действует контракт с «королевским клубом» до лета 2026 года. Давид присоединился к команде Карло Анчелотти в 2022 году на правах свободного агента из мюнхенской «Баварии».

Алаба в этом сезоне отметился одним ассистом в 13 матчах чемпионата Испании.