Симеоне: «Я уверен, что «Атлетико» способен стать лучше под моим руководством»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, как ему удаётся до сих пор наслаждаться работой во главе «матрасников». Напомним, аргентинский специалист возглавил команду в конце 2011 года.

«Как я могу оставаться здесь так долго и до сих пор получать удовольствие? Хочу быть честным, мне нравится в Мадриде. Я уверен, что «Атлетико» способен стать лучше под моим руководством. Это большой вызов – помогать расти «Атлетико» в Европе каждый год. Это моя цель», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

«Атлетико» сейчас располагается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.