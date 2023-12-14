«Реал» или «ПСЖ»: Анри дал совет Мбаппе в выборе клуба

Легенда французского футбола Тьерри Анри, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», дал совет соотечественнику Килиану Мбаппе.

«Если бы я находился на его месте, то не уходил бы. Нужно завершить то, что начал. Зачем уезжать сейчас? Нужно помочь команде как минимум в этом сезоне. Уверен, что Килиан любит «ПСЖ». Мне бы хотелось, чтобы он остался в клубе до конца», - передает слова Тьерри CBS Sports.

Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до середины следующего года. Ранее в прессе сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Реале».