Хави: «Два поражения подряд? Я обеспокоен»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес обеспокоен двумя поражениями подряд во всех турнирах. Сперва команда проиграла 2:4 у себя дома «Жироне» в чемпионате, а потом уступила «Антверпену» 2:3 на выезде в Лиге чемпионов. В матче с бельгийским клубом «сине-гранатовые» на последних минутах сравняли счёт, а затем сразу же пропустили третий гол.

«Два поражения подряд? Я обеспокоен, но это нормально. Команда чувствует себя некомфортно из-за двух поражений подряд. Мы должны быть самокритичны и добиться прогресса. Нам сложно создавать моменты», – сказал Хави на пресс-конференции после матча.