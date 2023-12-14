Хави – об игре Ромеу с «Антверпеном»: «Это был не его вечер»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес раскритиковал игру опорного полузащитника Ориоля Ромеу в матче против «Антверпена» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы проиграли бельгийскому клубу на выезде со счётом 2:3.

«Нам нужно придать уверенность Ориолю. Он хорошо начал сезон, но в матче с «Антверпеном» он не выступил хорошо. Это был не его вечер. Впрочем, то же самое можно сказать о всей команде», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ромеу перебрался в «Барселону» летом из «Жироны» за 3 миллиона евро. В последнее время полузащитника начали связывать с возвращением в «Жирону» в январе.