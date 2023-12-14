Некоторые члены руководства «Барселоны» сомневаются в Хави, но Лапорта полностью доверяет тренеру

Несмотря на то, что некоторые члены руководства «Барселоны» сомневаются в Хави, президент клуба Жоан Лапорта полностью доверяет специалисту. По информации от издания Sport, Лапорта является главным защитником Хави в руководстве «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что Хави вызывает сомнения у руководства по нескольким причинам. Члены правления недовольны результатами, выступлениями и некоторыми заявлениями тренера. В то же время Лапорта считает, что в момент кризиса команде очень важно сплотиться.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, заменив на своём посту Рональда Кумана.