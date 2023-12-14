Будущий форвард «Реала» Эндрик подорожал на 20 миллионов евро

Трансферная стоимость форварда бразильского «Палмейраса» Эндрика увеличилась на 20 миллионов евро, об этом сообщается на страницах портала Transfermarkt.

Согласно обновленным данным, трансферный ценник 17-летнего южноамериканца теперь составляет 45 миллионов евро.

Напомним, что летом следующего года Эндрик станет игроком мадридского «Реала». Стороны давно провели переговоры и договорились о выкупе контракта за 37,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел 53 поединка за свой нынешний коллектив, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей.