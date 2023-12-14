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Чемпионат Испании. Ла Лига

Будущий форвард «Реала» Эндрик подорожал на 20 миллионов евро

14 Декабря 2023 • 10:47 Комментировать

Трансферная стоимость форварда бразильского «Палмейраса» Эндрика увеличилась на 20 миллионов евро, об этом сообщается на страницах портала Transfermarkt.

Согласно обновленным данным, трансферный ценник 17-летнего южноамериканца теперь составляет 45 миллионов евро.

Напомним, что летом следующего года Эндрик станет игроком мадридского «Реала». Стороны давно провели переговоры и договорились о выкупе контракта за 37,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел 53 поединка за свой нынешний коллектив, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Реал Мадрид Палмейрас Эндрик ещё теги
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