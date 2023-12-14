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Чемпионат Испании. Ла Лига

Торрес: «Барселону» хотят уничтожить»

14 Декабря 2023 • 09:28 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ферран Торрес дал интервью после поражения от «Антверпена» (2:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Вся команда поддерживает Хави. Очень легко критиковать главного тренера. На клуб сейчас оказывается давление, нас пытаюсь уничтожить. Хотят, чтобы мы поддались эмоциям и начали нервничать. Но команда собирается исправить ситуацию. Вокруг «Барселоны» всегда много шума, нам приходится жить с этим», - передает слова Феррана Sport.es.

«Сине-гранатовые» набрали 12 баллов и заняли первое место в своем квартете. Вторым стал «Порту» (12).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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