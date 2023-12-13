Иско желает и дальше выступать за «Бетис»

Полузащитник «Бетиса» Иско в восторге от пребывания в севильской команде. Испанец признался, что хотел бы и дальше выступать за клуб и подписать с ним новое трудовое соглашение.

«Я желаю продолжить выступать здесь, здесь я счастлив! Мне очень комфортно, у меня прекрасное взаимопонимание с моими партнёрами по команде. Я мало играл, но на меня в этом клубе сделали ставку», - признаётся Иско Mundo Deportivo.

Напомним, что 31-летний Иско пополнил ряды «Бетиса» минувшим летом. Его контракт с командой действует до окончания текущего сезона. А всего в рамках него он успел сыграть в 21 матче во всех турнирах, забить три гола и ещё трижды ассистировать.