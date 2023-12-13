На выходных «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Жироны» со счётом 2:4 и опустилась на четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. Это был не первый неудачный матч каталонцев в сезоне, и определённое давление на главного тренера команды – на Хави – присутствует.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Relevo, некоторые члены руководства «Барселоны» больше не доверяют Хави.

В среду вечером «Барселона» проведёт гостевой матч против «Антверпена» в Лиге чемпионов, не пропустите текстовую трансляцию. При этом команда Хави уже обеспечила себе место в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.