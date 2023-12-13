Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Не все боссы «Барселоны» доверяют Хави слухи

13 Декабря 2023 • 19:25 Комментировать

На выходных «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Жироны» со счётом 2:4 и опустилась на четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. Это был не первый неудачный матч каталонцев в сезоне, и определённое давление на главного тренера команды – на Хави – присутствует.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Relevo, некоторые члены руководства «Барселоны» больше не доверяют Хави.

В среду вечером «Барселона» проведёт гостевой матч против «Антверпена» в Лиге чемпионов, не пропустите текстовую трансляцию. При этом команда Хави уже обеспечила себе место в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
19:25 · Испания. Ла Лига
​Не все боссы «Барселоны» доверяют Хави слухи
19:15 · Испания. Ла Лига
Беллингем: Зидан – один из лучших полузащитников в истории
18:36 · Испания. Ла Лига
​Президент «Атлетико» высказался о будущем Гризманна и ещё двух игроков
17:49 · Испания. Ла Лига
​Экс-игрок «Эспаньола»: «Я спал с грязной футболкой Месси»
17:32 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» отказалась от звезды «Баварии»
17:21 · Испания. Ла Лига
Испанский журналист: «Со стороны «Сельты» было бы красиво пригласить Мостового на стажировку»
16:49 · Испания. Ла Лига
Пике: «Я всё ещё считаю, что Хави – это лучший тренер для «Барселоны»
16:43 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы всё ещё находимся в процессе построения»
15:58 · Испания. Ла Лига
​Игрокам «Барселоны» будет запрещено принимать душ на стадионе
15:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» в январе начнёт работу по трансферу Мбаппе
15:48 · Испания. Ла Лига
Ромеу не хочет покидать «Барселону» в январе
15:41 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Если ещё один россиянин перейдёт в «Реал Сосьедад», то Захаряну будет проще»
15:37 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Хочу надолго остаться в «Реале»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов заплатить за Цыганкова 30 миллионов евро
13:44 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко - о Захаряне: «Теперь дело за голами и передачами»
Все новости
Рекомендуем