Беллингем: Зидан – один из лучших полузащитников в истории

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался об экс-игроке столичного клуба Зинедине Зидане.

Англичанин назвал француза, который несколько сезонов возглавлял «сливочных», одним из лучших полузащитников в истории и надеется, что у него получится сохранить его наследие благодаря пятому номеру.

«Гол Зинедина «Байеру» в финале Лиги чемпионов – первое и лучшее воспоминание, которое мне приходит на ум», - цитирует Беллингема Marca.

Напомним, что англичанин пополнил ряды «Реала» в летнее трансферное окно и за 19 играх во всех турнирах смог отметиться 16 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.