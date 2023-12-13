Испанский журналист: «Со стороны «Сельты» было бы красиво пригласить Мостового на стажировку»

Испанский журналист AS Хосе Антонио Эспина высказался о перспективах бывшего футболиста «Сельты» Александра Мостового в качестве тренера.

Журналист очень рад, что Мостовой начал обучение на тренера, и считает, что он может пройти стажировку даже в Ла Лиге.

«Полагаю, со стороны «Сельты» был бы красивым и логичным шаг пригласить Мостового к себе на стажировку. В прошлом россиянин легенда клуба», — приводит слова Эспины Sport24.

Напомним, что Мостовой провел 277 игр за команду из Виго, в которых смог отметиться 70 забитыми мячами и 22 результативными передачами партнёрам по команде.