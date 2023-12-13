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Рюдигер: «Хочу надолго остаться в «Реале»

13 Декабря 2023 • 15:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
17.12 23:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер выразил желание остаться в «королевском клубе» на максимально длительный срок. Напомним, экс-защитник «Челси» проводит свой второй сезон на «Сантьяго Бернабеу» после трансфера летом 2022 года на правах свободного агента.

«Я очень комфортно чувствую себя в мадридском «Реале». Хочу надолго остаться в этой команде», – цитирует немецкого защитника журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Рюдигер далеко не всегда был основным центральным защитником «Реала». В нынешней кампании немец регулярно выходит в старте, так как его главный конкурент в лице Эдера Милитао восстанавливается после тяжёлой травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер

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