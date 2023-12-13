Анчелотти: «Мы не рисковали здоровьем Беллингема»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что не собирался рисковать здоровьем полузащитника Джуда Беллингема, выпустив его в основном составе на матч с берлинским «Унионом» в Лиге чемпионов. Напомним, недавно 20-летний англичанин страдал от травмы плеча.

«Мы не рисковали здоровьем Беллингема, он находится в оптимальных физических кондициях», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Вчера Беллингем отметился результативной передачей в матче против «Униона». «Реал» одержал волевую победу на выезде со счётом 3:2 благодаря голу Дани Себальоса на последних минутах.