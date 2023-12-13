Анчелотти: «Кроос и Вальверде были уставшими, поэтому отыграли по 45 минут»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил своё решение заменить полузащитника Федерико Вальверде на Тони Крооса сразу после первого тайма матча против берлинского «Униона» в Лиге чемпионов.

«Кроос и Вальверде были уставшими, поэтому отыграли по 45 минут. Замена была заранее оговорена. Уставшими были только Кроос и Вальверде, с остальными всё в порядке», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» вчера одержал минимальную победу 3:2 на выезде над «Унионом». Команда Карло Анчелотти заняла первое место в группе с «Наполи», «Унионом» и португальской «Брагой».