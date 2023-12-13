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Себальос: «Я нахожусь в «Реале» благодаря Анчелотти»

13 Декабря 2023 • 12:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
17.12 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос рассказал о своих отношениях с главным тренером Карло Анчелотти. Испанец вчера забил в ворота берлинского «Униона» в Лиге чемпионов и помог своей команде вырвать победу со счётом 3:2 на последних минутах.

«Я нахожусь в «Реале» благодаря Анчелотти. Он сыграл ключевую роль в том, чтобы я остался в команде летом. Я всегда чувствовал поддержку со стороны Карло. Он сказал мне, что был очень счастлив моим голом. Его поддержка играет для меня ключевую роль. Анчелотти для нас всех словно отец», – сказал Себальос в интервью после победы над берлинским «Унионом».

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12:52 · Испания. Ла Лига
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12:49 · Испания. Ла Лига
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