«Барселона» может вернуть Ромеу в «Жирону» уже в январе

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу уже скоро может вернуться в «Жирону».

32-летний футболист перестал попадать в стартовый состав команды Хави Эрнандеса, а также, как предполагали испанские СМИ, с трудом переносит оказываемое на него психологическое давление. По данным Esport3, возвращение Ромеу в «Жирону» в январе – вполне реальный сценарий. Сделка интересна обоим клубам, однако неясно, одобрит ли уход опорного хавбека рулевой «сине-гранатовых».

Напомним, что «Барселона» купила Ориоля Ромеу у «Жироны» в июле текущего года за 3,4 млн евро. Контракт испанца рассчитан до середины 2026 года.