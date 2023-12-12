Маркес: «Я абсолютно уверен в способности Хави изменить ситуацию»

Бывший футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес поделился мнением о положении дел команды под руководством Хави Эрнандеса.

Из-за череды неудач «сине-гранатовые» занимают лишь четвёртую строчку в Ла Лиге, отставая от лидирующей «Жироны» на семь очков. В матче последнего тура всё та же «Жирона» нанесла «Барселоне» поражение (4:2), что вызвало новую волну критики в адрес рулевого.

По словам Маркеса, возглавляющего вторую команду «Барселоны», в способностях Хави не стоит сомневаться: «Я полностью уверен в Хави. Он отлично подходит на эту должность и способен изменить ситуацию в лучшую сторону. Думаю, будущее «Барселоны» в надёжных руках», – приводит Barca Universal слова мексиканского экс-защитника.