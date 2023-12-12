«Севилья» стала пятой испанской командой в истории Лиги чемпионов без единой победы в группе

«Севилья» бесславно завершила групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, уступив во вторник вечером «Лансу» (1:2). Таким образом, андалусийцы заняли четвёртое место и без побед в копилке покинули еврокубки.

Как сообщает Opta, «Севилья» стала лишь пятой испанской командой в истории Лиги чемпионов, которая завершила групповой этап без хотя бы одной победы. Ранее такими были «Депортиво» в сезоне-2004/05, мадридский «Атлетико» до Диего Симеоне в сезоне-2009/10, «Вильярреал» образца сезона-2011/12 и «Реал Сосьедад» сезона-2013/14.

Больше подробностей о поражении испанской команды от французов – в нашем отчёте.