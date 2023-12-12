Иньяки Пенья: «Моим кумиром всегда был Вальдес»

Голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья признался, что восхищается Виктором Вальдесом.

24-летний испанец заменяет в основе «сине-гранатовых» Марка-Андре тер Штегена, выбывшего из-за травмы на несколько месяцев.

«Я ежедневно тренируюсь с тер Штегеном уже четыре-пять лет, и я, конечно, стараюсь у него учиться. Он один из лучших вратарей в мире. В прошлом сезоне он пропускал очень мало голов, повторить такое – крайне трудно.

Моим кумиром всегда был Виктор Вальдес – настоящий образец как с точки зрения игры, так и в плане преодоления трудностей. Да, конечно, я считаю себя готовым заиграть в стартовом составе, как это в своё время сделал Виктор», – сказал Пенья на пресс-конференции перед матчем против «Антверпена».