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Серхи Роберто – об уходе Месси из «Барселоны»: «Мы до сих пор не знаем, что тогда произошло»

12 Декабря 2023 • 21:47 Комментировать (1)
Валенсия
...
Барселона
16.12 23:00

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто вспомнил, как его удивил уход из клуба Лионеля Месси.

Каталонский гранд расстался с аргентинской суперзвездой летом 2021 года. Форвард стал свободным агентом, а затем подписал контракт с «Пари Сен-Жермен».

«Уход Лео меня очень шокировал. Ни я, ни мои товарищи по команде этого не ожидали. Мы думали, что он собирается продлить контракт. Прошло уже несколько лет, но никто до сих пор не знает, что произошло в те дни. Лично я думал, что Месси будет выступать за «Барселону» до конца карьеры», – цитирует Inter Miami News Hub Роберто.

Напомним, что Лионель Месси провёл в «ПСЖ» два сезона, после чего перебрался в «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
12 Декабря 2023 в 22:02
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