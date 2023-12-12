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Хави: «Я готов к критике»

12 Декабря 2023 • 21:13 Комментировать
Антверпен
...
Барселона
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13.12 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о критике в свой адрес.

Каталонский гранд не лучшим образом выступает в последних матчах, а после недавнего домашнего поражения от «Жироны» (2:4) сомневающихся в способностях Хави стало ещё больше.

«Мы с тренерским штабом стараемся сосредоточиться на том, что можем контролировать, – на развитии игроков. Ещё до переезда из Катара я предупредил свой тренерский штаб, что в «Барселоне» мы можем столкнуться с критикой. Мы все знаем, насколько это требовательный клуб», – заявил Хави на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Антверпена».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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