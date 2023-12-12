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Романо рассказал, что вместо Мбаппе «Реал» сделал ставку на Беллингема

12 Декабря 2023 • 18:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
17.12 23:00

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался о несостоявшемся трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

— Когда в июле у нас появились слухи о Мбаппе и «Реале», я спрашивал об этом у своих источников в «Реале», но ответ всегда был один и тот же: «Наш звездный лимит на это лето исчерпан». Ставка была сделана на Беллингема. В клубе верили, что Джуд будет много забивать и делать голевые передачи, — приводит слова Романо Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 20-летний Беллингем принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Фабрицио Романо Джуд Беллингем ещё теги

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