Гуллит: «Думаю, Анчелотти лучше Фергюсона и Гвардиолы»

Бывший игрок «Милана» Руд Гуллит сравнил Карло Анчелотти с Сэром Алексом Фергюсоном и Хосепом Гвардиолой.

«Думаю, Анчелотти немного лучше Сэра Алекса Фергюсона и Хосепа Гвардиолы. Дело в том, сколько раз ему удалось выиграть Лигу чемпионов. Он король европейского успеха. Фергюсон и Гвардиола – это часть истории, безусловно. Но давайте посмотрим, чего достиг Анчелотти. Он король королей, лучше всех остальных», – цитирует Гуллита Madrid Xtra.

Напомним, Анчелотти за свою тренерскую карьеру четырежды становился обладателем Лиги чемпионов. Гвардиола трижды побеждал в турнире, а Фергюсон брал трофей два раза.