Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гуллит: «Думаю, Анчелотти лучше Фергюсона и Гвардиолы»

12 Декабря 2023 • 17:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
17.12 23:00

Бывший игрок «Милана» Руд Гуллит сравнил Карло Анчелотти с Сэром Алексом Фергюсоном и Хосепом Гвардиолой.

«Думаю, Анчелотти немного лучше Сэра Алекса Фергюсона и Хосепа Гвардиолы. Дело в том, сколько раз ему удалось выиграть Лигу чемпионов. Он король европейского успеха. Фергюсон и Гвардиола – это часть истории, безусловно. Но давайте посмотрим, чего достиг Анчелотти. Он король королей, лучше всех остальных», – цитирует Гуллита Madrid Xtra.

Напомним, Анчелотти за свою тренерскую карьеру четырежды становился обладателем Лиги чемпионов. Гвардиола трижды побеждал в турнире, а Фергюсон брал трофей два раза.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Декабря
13:58
Васкес: «Мы на первой же тренировке заметили, каким высококлассным игроком является Беллингем»
13:01
Васкес: «Я не знаю никаких секретов Рюдигера, но он играет на высочайшем уровне»
12:55
Васкес: «Сможет ли Беллингем достичь в «Реале» уровня Роналду и Бензема? Об этом пока рано говорить»
12:47
Анчелотти: «Легенды «Реала» сами вольны решать своё будущее»
12:41
Рюдигер: «У Беллингема просто невероятная репутация в «Реале»
12:16
Рюдигер: «Я каждый день прошу Крооса вернуться в сборную Германии на Евро-2024»
11 Декабря
21:33
Анчелотти: «Я не легенда, я просто тренер»
19:50
Названы возможные даты дебюта Гюлера за «Реал»
17:53
Анчелотти выступил против продажи Менди
16:18
Журналист Плеттенберг: «Скорее всего, Дэвис летом перейдёт в «Реал»
11:59
«Реал» может купить Гутьерреса за 8 миллионов евро, цена для остальных клубов – 40 миллионов
10 Декабря
23:19
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
17:48 · Англия. Премьер-лига
ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшего вратаря уходящего года
17:45 · Россия. Премьер-лига
Генич призвал перестать пристально следить за Захаряном
17:00 · Испания. Ла Лига
Гуллит: «Думаю, Анчелотти лучше Фергюсона и Гвардиолы»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб
15:40 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Я был очень близок к переходу в «Реал»
15:02 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Беллингем? Он инопланетянин»
14:49 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Чувствую привязанность и восхищение по отношению к Модричу»
14:44 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Если ты хочешь быть тренером, Анчелотти должен быть примером для подражания»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
14:12 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Я останусь в «Барселоне» на следующий сезон, если клуб будет мной доволен»
14:08 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Я не покину «Барселону» зимой»
13:58 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Мы на первой же тренировке заметили, каким высококлассным игроком является Беллингем»
13:44 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Захарян пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нём»
13:20 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии обещают Левандовски увеличение зарплаты в три раза
13:01 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Я не знаю никаких секретов Рюдигера, но он играет на высочайшем уровне»
Все новости
Рекомендуем