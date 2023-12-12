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Серхи Роберто: «Я останусь в «Барселоне» на следующий сезон, если клуб будет мной доволен»

12 Декабря 2023 • 14:12 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
16.12 23:00

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто заявил, что у него ещё есть шанс остаться в команде Хави Эрнандеса на следующий сезон. Напомним, у футболиста летом заканчивается контракт с «сине-гранатовыми».

«Мне комфортно играть под руководством Хави. Я чувствую его доверие. Если клуб будет доволен моими выступлениями в конце сезона, я останусь в «Барселоне», – цитирует капитана «сине-гранатовых» издание Sport.

Ранее 31-летний Роберто был связан с переходом в «Интер» Майами, где уже выступают его бывшие одноклубники по «Барселоне» в лице Серхио Бускетса, Жорди Альбы и Лионеля Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто

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