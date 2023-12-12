Серхи Роберто: «Я не покину «Барселону» зимой»

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто дал понять, что не собирается покидать команду в январское трансферное окно. Контракт универсального футболиста с «сине-гранатовыми» действует до конца нынешнего сезона.

«Я веду переговоры с руководством «Барселоны». Я не собираюсь покидать команду в январе. В прессе ходили слухи, что я близок к переходу в «Интер» Майами или «Палмейрас», но это всё ложь. Это правда, что мне хотелось бы получить опыт в МЛС в будущем, но время для этого ещё не наступило», – цитирует Роберто издание Sport.

Напомним, за «Интер» Майами уже выступают такие бывшие игроки «Барселоны», как Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.