Васкес: «Мы на первой же тренировке заметили, каким высококлассным игроком является Беллингем»

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал выступления Джуда Беллингема в этом сезоне. Английский полузащитник забил 12 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, что делает его лучшим бомбардиром турнира. 20-летний хавбек присоединился к команде Карло Анчелотти минувшим летом из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

«Беллингем? Невероятный футболист. Мы на первой же тренировки заметили, каким высококлассным игроком является Джуд. Он работает не менее тяжело, чем остальные. Беллингем наслаждается игрой за «Реал». Надеюсь, он продолжит в том же духе», – сказал Васкес на пресс-конференции в преддверии матча с «Унионом» в Лиге чемпионов.