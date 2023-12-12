Рианчо: «Захарян пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нём»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

Испанский специалист отметил, что Захаряну требуется больше времени для адаптации в новой стране, поэтому на сегодняшний день нельзя утверждать, что болельщики разочарованы в его игре.

«Все в Испании ожидают от Захаряна, что он пройдёт полную адаптацию. Сейчас никто ещё не знает по-настоящему его ценность на поле. Он пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нём», — приводит слова Рианчо Metaratings.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.