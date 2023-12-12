В Саудовской Аравии обещают Левандовски увеличение зарплаты в три раза

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски имеет варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии, информируют журналисты портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании польского голеадора заинтересованы два клуба, названия которых пока не афишируются. Саудиты хотят переманить Роберта выгодным финансовым предложением. Левандовски обещают увеличить зарплату в три раза.

35-летний нападающий играет за «сине-гранатовых» с лета 2022 года. Контракт между клубом и поляком рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость Роберта оценивается в 30 миллионов евро.