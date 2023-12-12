Васкес: «Я не знаю никаких секретов Рюдигера, но он играет на высочайшем уровне»

Правый фуллбек мадридского «Реала» Лукас Васкес оценил уровень центрального защитника Антонио Рюдигера.

«Рюдигер – это очень смешной и немного сумасшедший игрок. Я не знаю никаких его секретов, но он играет на высочайшем уровне. Надеюсь, Антонио продолжит демонстрировать такую игру, ведь он является очень важным футболистом для «Реала», – сказал Васкес на пресс-конференции в преддверии поединка с «Унионом» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

32-летний Васкес в этом сезоне отметился двумя ассистами в 16 матчах во всех турнирах. В конце нынешней кампании у футболиста истекает контракт с «королевским клубом».