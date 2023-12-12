Васкес: «Сможет ли Беллингем достичь в «Реале» уровня Роналду и Бензема? Об этом пока рано говорить»

Игрок мадридского «Реала» Лукас Васкес сравнил полузащитника Джуда Беллингема с легендами «королевского клуба» в лице Криштиану Роналду и Карима Бензема.

«Сможет ли Беллингем достичь в «Реале» уровня Роналду и Бензема? Об этом пока слишком рано говорить. Мы знаем, что Криштиану и Карим являются большими легендами клуба. Конечно, я надеюсь, что у Джуда получится достичь их уровня», – сказал Васкес на пресс-конференции перед матчем с берлинским «Унионом» в Лиге чемпионов.

Напомним, Роналду и Бензема в данный момент выступают в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану и Карим занимают первые два места в списке лучших бомбардиров в истории «Реала».