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Васкес: «Сможет ли Беллингем достичь в «Реале» уровня Роналду и Бензема? Об этом пока рано говорить»

12 Декабря 2023 • 12:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
17.12 23:00

Игрок мадридского «Реала» Лукас Васкес сравнил полузащитника Джуда Беллингема с легендами «королевского клуба» в лице Криштиану Роналду и Карима Бензема.

«Сможет ли Беллингем достичь в «Реале» уровня Роналду и Бензема? Об этом пока слишком рано говорить. Мы знаем, что Криштиану и Карим являются большими легендами клуба. Конечно, я надеюсь, что у Джуда получится достичь их уровня», – сказал Васкес на пресс-конференции перед матчем с берлинским «Унионом» в Лиге чемпионов.

Напомним, Роналду и Бензема в данный момент выступают в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану и Карим занимают первые два места в списке лучших бомбардиров в истории «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лукас Васкес Джуд Беллингем ещё теги

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