Анчелотти: «Легенды «Реала» сами вольны решать своё будущее»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о ситуации с контрактами возрастных игроков.

«Легенды «Реала» сами вольны решать своё будущее. Говоря о легендах, я имею в виду Тони Крооса, Луку Модрича и Начо Фернандеса. У клуба есть огромное уважение к этим футболистам. Они заработали право самим решать своё будущее», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, у Крооса, Модрича и Начо в конце сезона истекают контракты с «королевским клубом». Ранее сообщалось, что для перечисленных футболистов нынешний сезон с большой долей вероятности станет последним в футболке мадридского «Реала».