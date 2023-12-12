Рюдигер: «У Беллингема просто невероятная репутация в «Реале»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о репутации полузащитника Джуда Беллингема в команде. Напомним, 20-летний англичанин с 12 голами сейчас является лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги. Летом «королевский клуб» заплатил за Беллингема 103 миллиона евро дортмундской «Боруссии».

«В данный момент у Беллингема просто невероятная репутация в «Реале». Когда ты разговариваешь с ним, ты чувствуешь, что разговариваешь с мужчиной. Джуд не эгоистичен. Он делает вещи, которые помогают ему прогрессировать и приносить пользу команду. Это больше всего мне в нём нравится», – цитирует Рюдигера издание DAZN.