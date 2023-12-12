Родриго высказал мнение о Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о 38-летнем португальском форварде Криштиану Роналду, выступающем за саудовский «Аль-Наср».

Во вчерашнем матче Кубка короля против «Аль-Шабаба» (5:2) Роналду отметился забитым мячом. Этот гол стал для португальского бомбардира 50-м в этом году.

Родриго посредством социальных сетей адресовал Роналду надпись GOAT, что означает величайший на все времена.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 15 матчей. Нападающий записал себе в актив 16 забитых мячей и восемь результативных передач.

Роналду прокомментировал свой 50-й гол в 2023 году