Рюдигер: «Я каждый день прошу Крооса вернуться в сборную Германии на Евро-2024»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что пытается убедить своего одноклубника Тони Крооса вернуться в сборную Германии хотя бы на домашний чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом. Напомним, Кроос объявил о завершении международной карьеры после Евро-2020.

«Я каждый день прошу Крооса вернуться в сборную Германии на Евро-2024. Футболист его класса, который до сих пор выступает на высоком уровне, должен быть в нашей команде. Его видение поля – это что-то с другой планеты. Всё, что Тони делает, это просто невероятно. Я бы с удовольствием вновь сыграл с Кроосом за национальную сборную, но решать ему», – цитирует Рюдигера DAZN.