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Рюдигер: «Я каждый день прошу Крооса вернуться в сборную Германии на Евро-2024»

12 Декабря 2023 • 12:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
17.12 23:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что пытается убедить своего одноклубника Тони Крооса вернуться в сборную Германии хотя бы на домашний чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом. Напомним, Кроос объявил о завершении международной карьеры после Евро-2020.

«Я каждый день прошу Крооса вернуться в сборную Германии на Евро-2024. Футболист его класса, который до сих пор выступает на высоком уровне, должен быть в нашей команде. Его видение поля – это что-то с другой планеты. Всё, что Тони делает, это просто невероятно. Я бы с удовольствием вновь сыграл с Кроосом за национальную сборную, но решать ему», – цитирует Рюдигера DAZN.

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Реал Мадрид Сборная Германии Тони Кроос Антонио Рюдигер ещё теги

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