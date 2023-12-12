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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» или «ПСЖ»: Мбаппе сделал выбор

12 Декабря 2023 • 11:18 Комментировать

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе определился с местом продолжения карьеры. По информации El Debate, 24-летний форвард решил покинуть «ПСЖ» и перебраться в мадридский «Реал», который давно проявляет к нему интерес.

Мбаппе должен подтвердить свой выбор в январе. Если этого не произойдет, то испанский гранд переключит внимание на бомбардира сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Контракт французского голеадора с «ПСЖ» истекает летом следующего года. В текущем сезоне Килиан принял участие в 14 поединках Лиги 1, записав на свой счет 15 забитых мячей и два голевых паса.

Раскрыты главные критерии Мбаппе при выборе нового клуба

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