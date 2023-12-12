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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыты главные критерии Мбаппе при выборе нового клуба

12 Декабря 2023 • 11:04 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе до сих пор не решил, где продолжит карьеру. Как стало известно журналистам But Football Club, нападающий обратит внимание на несколько факторов при выборе новой команды.

Килиан будет обращать внимание на долгосрочность проекта, а также свою роль в этом клубе. При этом нынешние результаты команды не сильно повлияют на выбор нападающего.

Напомним, что срок действующего контракта между Мбаппе и «ПСЖ» истекает летом следующего года. Парижский гранд хочет подписать с 24-летним игроком новый трудовой договор. Главным конкурентом французского клуба в споре за Килиана считается мадридский «Реал».

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

Мбаппе или Холанн: «Реал» выбрал нового нападающего

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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