Раскрыты главные критерии Мбаппе при выборе нового клуба

Нападающий Килиан Мбаппе до сих пор не решил, где продолжит карьеру. Как стало известно журналистам But Football Club, нападающий обратит внимание на несколько факторов при выборе новой команды.

Килиан будет обращать внимание на долгосрочность проекта, а также свою роль в этом клубе. При этом нынешние результаты команды не сильно повлияют на выбор нападающего.

Напомним, что срок действующего контракта между Мбаппе и «ПСЖ» истекает летом следующего года. Парижский гранд хочет подписать с 24-летним игроком новый трудовой договор. Главным конкурентом французского клуба в споре за Килиана считается мадридский «Реал».

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