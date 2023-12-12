Хави сорвался на игроков «Барселоны» в раздевалке

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес сорвался в перерыве поединка против «Жироны» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Специалист был недоволен игрой команды и накричал на своих подопечных, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, что поединок завершился крупным домашним поражением «сине-гранатовых» со счетом 2:4. После этой неудачи «Барселона» с 34 баллами занимает третье место в турнирной таблице. «Жирона» благодаря победе поднялась на первую строчку и опережает команду Хави на семь очков.

Следующий матч в Ла Лиге «Барселона» сыграет на выезде с «Валенсией».

В «Барселоне» назрел серьёзный разговор о работе Хави