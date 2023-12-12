Анчелотти сравнил Беллингема и Кака

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел параллель между полузащитником команды Джудом Беллингемом и экс-игроком «сливочных» Кака.

«Есть ли между ними схожесть? Кака часто врывался в штрафную площадку, но ему не хватало некоторых качеств, которыми обладает Джуд. С бразильцем система игры «Реала» была другой. Его главным оружием была работа с мячом. Беллингем же создает всю остроту у ворот благодаря своим передвижениям и поиску свободных зон», - передает слова итальянца AS.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 18 поединков в составе мадридского коллектива. Англичанин забил 16 мячей и отдал четыре ассиста.