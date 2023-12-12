В «Барселоне» назрел серьёзный разговор о работе Хави

Руководство каталонской «Барселоны» обсудит работу главного тренера команды Хави Эрнандеса после крупного домашнего поражения от «Жироны» со счетом 2:4.

По информации Football-Espana, в стане «сине-гранатовых» обсудят целесообразность нахождения специалиста у руля команды. Будет также рассмотрен вопрос о потенциальном преемнике Хави.

По итогам 16 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Эрнандеса отстают от лидирующей «Жироны» на семь очков.

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