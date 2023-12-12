«Атлетико» выставлен на продажу - есть покупатель

Начался процесс продажи мадридского «Атлетико». Как сообщают журналисты La Sexta, гендиректор клуба Мигель Анхель Хиль Марин и президент Энрике Сересо намерены продать свою часть акций. Они владеют 65% акций «матрасников».

Переговоры с потенциальным покупателем уже начались. Заинтересованность в приобретении испанского топ-клуба проявляет американский бизнесмен Стивен Росс, который владеет клубом НФЛ «Майами Долфинс».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании мадридская команда набрала 34 балла и занимает четвертое место в таблице. В Лиге чемпионов «Атлетико» досрочно вышел в плей-офф.