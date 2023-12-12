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Хоселу: «Переход в «Реал» - мечта любого футболиста»

12 Декабря 2023 • 08:40 Комментировать

Центрфорвард мадридского «Реала» Хоселу высказался о своих эмоция после возвращения в стан «сливочных».

«Чувствую себя как маленький ребенок. То, что я здесь, все меняет. Это же мечта любого футболиста. У меня когда-то был шанс проявить себя здесь и спустя время мне предоставили еще одну попытку. Очень рад вернуться домой», - передает слова нападающего пресс-служба «королевского» клуба.

Напомним, что Хоселу перебрался в мадридский гранд из каталонского «Эспаньола» на правах аренды. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу
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