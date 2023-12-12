Представитель Захаряна: «Арсену тяжело выиграть конкуренцию в «Реал Сосьедаде»

Геннадий Голубин, являющийся советником полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался об адаптации игрока в испанском коллективе.

«Конкуренция серьёзная. Выиграть её тяжело - четыре человека из «Реал Сосьедада» играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что никогда столько в зале не занимался», - передает слова представителя футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно из московского «Динамо». Сумма сделки составила 13 миллионов евро. С полузащитником был подписан долгосрочный трудовой договор.