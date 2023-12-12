«Сельта» отбила все атаки «Райо Вальекано» и набрала очко

16-й туре чемпионата Испании завершился поединком «Райо Вальекано» и «Сельты». Соперники очень давно не знают радости побед, и сегодня сильнейший также не был определен. Гости сыграли на 0:0 и добились своего. Хозяева подачи семь угловых и нанесли 13 ударов по воротам, но реально опасных моментов так и не было.

«Райо Вальекано» идет на чистом 10-м месте, противник - 18-й.