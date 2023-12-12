«Сельта» отбила все атаки «Райо Вальекано» и набрала очко

16-й туре чемпионата Испании завершился поединком «Райо Вальекано» и «Сельты». Соперники очень давно не знают радости побед, и сегодня сильнейший также не был определен. Гости сыграли на 0:0 и добились своего. Хозяева подачи семь угловых и нанесли 13 ударов по воротам, но реально опасных моментов так и не было.
«Райо Вальекано» идет на чистом 10-м месте, противник - 18-й.
Протокол игры
Димитриевски Столе•Балью Иван82' (Посо Хосе (82') •Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Чаваррия Пеп•Лопес Унаи• 73'Валентин Оскар 68'71' (Фалькао Радамель (71') •Паласон Иси85' (Бебе Тьягу (85') •Трехо Оскар46' (Де Фрутос Хорхе (46') •Гарсия Альваро Ривера•Рауль де Томас71' (Сисс Пате (71') 83'
Гуаита Висенте•Васкес Кевин•Старфельт Карл•Нуньес Унай•Санчес Мануэль•Мингеса Оскар65' (Пейнадо Франсиско (65'•Дотор Карлос88') •Тапия Ренато•Де ла Торре Лука•Бамба Джонатан65' (Серви Франко (65') •Ларсен Йорген•Дувикас Анастасиос72' (Аспас Яго (72')
11 декабря. Стадион "Кампо де Вальекас".
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