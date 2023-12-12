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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» отбила все атаки «Райо Вальекано» и набрала очко

12 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать
Райо Вальекано
0:0
Сельта
окончен

16-й туре чемпионата Испании завершился поединком «Райо Вальекано» и «Сельты». Соперники очень давно не знают радости побед, и сегодня сильнейший также не был определен. Гости сыграли на 0:0 и добились своего. Хозяева подачи семь угловых и нанесли 13 ударов по воротам, но реально опасных моментов так и не было.

«Райо Вальекано» идет на чистом 10-м месте, противник - 18-й.

Протокол игры  
Райо Вальекано0:0Сельта
Димитриевски СтолеБалью Иван 82' (Посо Хосе ( 82') Мумин АбдулЛежён ФлорьянЧаваррия ПепЛопес Унаи  73'Валентин Оскар  68' 71' (Фалькао Радамель ( 71') Паласон Иси 85' (Бебе Тьягу ( 85') Трехо Оскар 46' (Де Фрутос Хорхе ( 46') Гарсия Альваро РивераРауль де Томас 71' (Сисс Пате ( 71'  83')
Запасные: Паскуаль МартинПерес КикеКарденас ДаниЭрнандес АриданеКамелло СерхиоНтекья РандиРатиу Андрей
Гуаита ВисентеВаскес КевинСтарфельт КарлНуньес УнайСанчес МануэльМингеса Оскар 65' (Пейнадо Франсиско ( 65'Дотор Карлос 88') Тапия РенатоДе ла Торре ЛукаБамба Джонатан 65' (Серви Франко ( 65') Ларсен ЙоргенДувикас Анастасиос 72' (Аспас Яго ( 72')
Запасные: Сотело ХьюгоМарчесин АгустинРодригес МигельСведберг ВиллиотJavi DominguezВильяр ИванРистич МихайлоПерес Карлес
11 декабря. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Райо Вальекано

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02:58
Точный прогноз и ставка на матч Райо Вальекано – Сельта чемпионата Испании – 11 декабря 2023
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Сегодня, 12 Декабря
00:55 · Испания. Ла Лига
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