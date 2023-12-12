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«Атлетик» упустил победу над «Гранадой» в доигровке воскресного матча

12 Декабря 2023 • 00:37 Комментировать
Гранада
1:1
Атлетик Б
окончен

Подошёл к концу растянувшийся на два дня матч между «Гранадой» и «Атлетиком». Поединок в воскресенье был прерван из-за смерти болельщика на трибунах. Иньяки Уильямс открыл счет на шестой минуте, и его команда вела 1:0 на тот момент. Сегодня гости также были активнее, автор гола зарядил в перекладину на 43-й минуте. На 55-й минуте счет сравнялся после ошибки Иньиго Руиса, от которого мяч влетел в свои ворота - 1:1. После этого аутсайдеры начали играть на удержание счета, а все попытки игроков «Атлетика» вырвать победу ни к чему не приводили.

Команда из Бильбао делит пятое место, противник - предпоследний.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Гранада1:1Атлетик Б
  6'Уильямс Иньяки (0:1)
(1:1) Руис Иньиго55'  
Феррейра АндреСанчес РикардМикель ИгнасиТорренте РаульНева КарлосГумбау ХерардРуис Серхио 90' (Пуэртас Антонио ( 90') Узуни МюртоВильяр Гонсало 79' (Петрович Ньегош ( 79') Сарагоса БрайанБое Лукас 79' (Кальехон Хосе ( 79')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеМанафа ВилсонВиктор ДиасМелендо ОскарДьедиу ФамараРубио МигельТристан ПолВайссман ШонАльваро Фернандес
Унай СимонДе Маркос Оскар 67' (Вильялибре Асьер ( 67') Вивиан ДаниэльПаредес АйторЛекуе ИньигоРуис Иньиго 80' (Эррера Андер ( 80') Прадос Беньят 88' (Ноласкоайн Перу ( 88') Уильямс Иньяки 80' (Беренгер Алекс ( 80') Сансет ОйянУильямс Нико  78'Гурусета Горка 67' (Юри Берчиче ( 67'  90')
Запасные: Гарсия ИманолХаурегисар МикельОлабарриета АйнгеруАгирреcабала ХуленГарсия РаульМуньяин ИкерГомес Унаи
11 декабря. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Атлетик Бильбао

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