«Атлетик» упустил победу над «Гранадой» в доигровке воскресного матча

Подошёл к концу растянувшийся на два дня матч между «Гранадой» и «Атлетиком». Поединок в воскресенье был прерван из-за смерти болельщика на трибунах. Иньяки Уильямс открыл счет на шестой минуте, и его команда вела 1:0 на тот момент. Сегодня гости также были активнее, автор гола зарядил в перекладину на 43-й минуте. На 55-й минуте счет сравнялся после ошибки Иньиго Руиса, от которого мяч влетел в свои ворота - 1:1. После этого аутсайдеры начали играть на удержание счета, а все попытки игроков «Атлетика» вырвать победу ни к чему не приводили.
Команда из Бильбао делит пятое место, противник - предпоследний.
Видеотрансляция матча Гранада - Атлетик Б
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Протокол игры
|6'Уильямс Иньяки (0:1)
|(1:1) Руис Иньиго55'
Феррейра Андре•Санчес Рикард•Микель Игнаси•Торренте Рауль•Нева Карлос•Гумбау Херард•Руис Серхио90' (Пуэртас Антонио (90') •Узуни Мюрто•Вильяр Гонсало79' (Петрович Ньегош (79') •Сарагоса Брайан•Бое Лукас79' (Кальехон Хосе (79')
Унай Симон•Де Маркос Оскар67' (Вильялибре Асьер (67') •Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Лекуе Иньиго•Руис Иньиго80' (Эррера Андер (80') •Прадос Беньят88' (Ноласкоайн Перу (88') •Уильямс Иньяки80' (Беренгер Алекс (80') •Сансет Ойян•Уильямс Нико• 78'Гурусета Горка67' (Юри Берчиче (67') 90'
11 декабря. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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