«Атлетик» упустил победу над «Гранадой» в доигровке воскресного матча

Подошёл к концу растянувшийся на два дня матч между «Гранадой» и «Атлетиком». Поединок в воскресенье был прерван из-за смерти болельщика на трибунах. Иньяки Уильямс открыл счет на шестой минуте, и его команда вела 1:0 на тот момент. Сегодня гости также были активнее, автор гола зарядил в перекладину на 43-й минуте. На 55-й минуте счет сравнялся после ошибки Иньиго Руиса, от которого мяч влетел в свои ворота - 1:1. После этого аутсайдеры начали играть на удержание счета, а все попытки игроков «Атлетика» вырвать победу ни к чему не приводили.

Команда из Бильбао делит пятое место, противник - предпоследний.