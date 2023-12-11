Анчелотти поделился впечатлениями от матча «Барселона» - «Жирона»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих впечатлениях от победы «Жироны» над «Барселоной» в чемпионате Испании.

«Я могу говорить как болельщик, это был очень интересный матч. Они играли в открытый футбол, без тактики. «Жирона» была лучше, она была более успешной. И я должен остановиться на этом, я не могу критиковать или защищать другие команды. Матч мне понравился, он был интересным», — приводит слова Анчелотти Diario As.

Встреча 16-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» завершился победой гостей со счетом 4:2.

На данный момент «Жирона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Сине-гранатовые» идут на четвертой строчке, имея в копилке 34 балла.