Анчелотти: «Я не легенда, я просто тренер»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном завершении своей карьеры в стане «сливочных».

«Стоит ли такой легенде, как Карло Анчелотти, заканчивать карьеру в «Реале»? Я не легенда, я просто тренер. Здесь есть футболисты, у которых потрясающая карьера — они должны заканчивать здесь», — приводит слова Анчелотти Diario As.

Напомним, итальянский специалист является главным тренером «Реала» с 2021 года. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 39 очков. Лидер чемпионата — «Жирона», в копилке которой 41 балл.