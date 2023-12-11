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Анчелотти: «Я не легенда, я просто тренер»

11 Декабря 2023 • 21:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
17.12 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном завершении своей карьеры в стане «сливочных».

«Стоит ли такой легенде, как Карло Анчелотти, заканчивать карьеру в «Реале»? Я не легенда, я просто тренер. Здесь есть футболисты, у которых потрясающая карьера — они должны заканчивать здесь», — приводит слова Анчелотти Diario As.

Напомним, итальянский специалист является главным тренером «Реала» с 2021 года. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 39 очков. Лидер чемпионата — «Жирона», в копилке которой 41 балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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