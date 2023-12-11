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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти намекнул на возвращение Кепы в основу

11 Декабря 2023 • 21:17 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намекнул на то, что испанский голкипер «сливочных» Кепа Аррисабалага вернётся в основу мадридцев завтра в игре против берлинского «Униона».

«Несправедливо оставлять кого-либо на скамейке запасных... но Кепа выйдет в стартовом составе завтра. Лунин? К сожалению, я не могу выпустить обоих», - цитирует Фабрицио Романо Анчелотти в своих соцсетях.

Напомним, что в последнем матче «Реала» против «Бетиса» в рамках Ла Лиги ворота «королевского клуба» защищал Андрей Лунин. Ранее Кепа ненадолго травмировался, а после пропустил один матч по решению тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги
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