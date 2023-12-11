Анчелотти намекнул на возвращение Кепы в основу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намекнул на то, что испанский голкипер «сливочных» Кепа Аррисабалага вернётся в основу мадридцев завтра в игре против берлинского «Униона».

«Несправедливо оставлять кого-либо на скамейке запасных... но Кепа выйдет в стартовом составе завтра. Лунин? К сожалению, я не могу выпустить обоих», - цитирует Фабрицио Романо Анчелотти в своих соцсетях.

Напомним, что в последнем матче «Реала» против «Бетиса» в рамках Ла Лиги ворота «королевского клуба» защищал Андрей Лунин. Ранее Кепа ненадолго травмировался, а после пропустил один матч по решению тренера.